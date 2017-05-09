22:35 09 мая 2017 0

Очевидцы говорят, что скорая ехала 27 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска скончался 9 мая, в центре города, когда уже не были перекрыты для праздничных мероприятий улицы. Очевидцы сообщают, что скорая ехала 27 минут. Ему пытались помочь случайные прохожие.

Трагедия произошла на Бульваре Славы.



«Мужчине лет 50 стало плохо, он упал и начал задыхаться. Прохожие первый раз вызвали скорую в 16.16. Начали оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мужчина синел на глазах, несколько раз останавливалось сердце, и прохожие снова приводили его в чувство. Сотрудник ДПС неоднократно по рации сообщал о происшествии и просил скорей прислать скорую, видно было, что мужчина умирает. Скорая появилась в 16.39, через 27 минут, когда мужчина УЖЕ УМЕР», — пишет автор сообщения на странице «Регион-74 | Челябинск» «ВК».

Сообщается, что машина с медиками «двигалась по улице, без включённых сигналов и также неспешно, вразвалочку появились медики. Врачи констатировали смерть и уехали.



«Это все в 700 метрах от площади Революции, где полно ветеранов, пожилых людей и детей, которым в любой момент может стать плохо. При этом ещё и праздник такой, где выводятся дополнительные силы всех структур, не исключение и медицинские службы. Страшно было на это смотреть, понимая, что это может случиться с любым человеком, твоим близким, тобой. И просто вразвалочку, еле тащась к тебе «помчат» на помощь, — пишет автор. — 15 минут прохожие удерживали этого мужчину на краю жизни и смерти. Если бы «профессионалы» исполняли свою работу, приехали бы на 10 минут раньше, он бы выжил».