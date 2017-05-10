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Главные новости Челябинской области
07:57  10 мая 2017 0

В Челябинске во время салюта снаряд попал в толпу. ФОТО, ВИДЕО

Снаряд напугал толпуФото: "ВКонтакте"

В Челябинске произошло ЧП во время салюта в честь Дня Победы. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, во время финальных залпов один из снарядов попал под машину, где его и разорвало. Девушка на одном из выложенных в Сети видео говорит о том, что ей очень больно ногу.

Иван Уряшев, разместивший видео, рассказал о том, что его жена отделалась легким испугом: у нее ссадины и синяк на ноге. «Рядом стояла женщина, ей попало в живот», — уточняет мужчина.

Смотреть видео со второй минуты, автор — Иван Уряшев

«Давно поняла, что самый лучший салют из окна)))) и видно и все целы», — пишут сочувствующие. На видео можно заметить, как один из снарядов фейерверка падает на землю, люди начинают паниковать. Других подробностей происшествия на данный момент нет.

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Пострадавшая машина Фото: Регион-74 | Челябинск

Татьяна Трушина
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