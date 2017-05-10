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11:04  10 мая 2017 0

На Ямале хулиганы расстреляли и порубили бомжа ради забавы

Попрошайки, бомжи Курган, бомж, ноги
Мужчины жестоко издевались над бездомным, пока не забили егоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тарко-Сале задержали мужчин, которых подозревают в убийстве бомжа. Тело погибшего нашли 30 апреля в лесной зоне, недалеко от одного из трубопроводов. Убийцы нанесли бездомному многочисленные рубленые раны головы и расстреляли из пневматического пистолета — просто чтобы развлечься, рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Задержанным предъявлено обвинение за умышленное убийство. Они уже дают признательные показания. Выяснилось, что преступление было совершено 24 апреля. Двое местных жителей катались на машине и увидели двух бомжей. Чтобы позабавиться, они начали избивать одного из них. Второму удалось сбежать. Мужчины затолкали бездомного в машину и увезли в лес. Они жестоко издевались над бомжом и в итоге убили. Тело злоумышленники спрятали, орудия убийства и одежду, в которой были в тот момент, выкинули, автомобиль тщательно вымыли.

Родных у погибшего не было, поэтому заявление о пропаже никто не подавал. Тело случайно нашел обходчик, который осматривал состояние трубопровода.

После обнаружения тела следователям потребовалось трое суток, чтобы найти виновных. Они установили личность погибшего, личность его сбежавшего товарища, а также нашли еще одного случайного свидетеля, который видел, как мужчину сажали в автомобиль, и запомнил номера и марку машины.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Расследование преступления продолжается.

Вячеслав Егоров
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