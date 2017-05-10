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Главные новости Пермского края
11:20  10 мая 2017 0

В Пермь прибыл режиссер, публично раскритиковавший власти за разгон митингов

Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Кинорежиссер посетит музей политических репрессий «Пермь-36»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный режиссер Александр Сокуров приехал в столицу Прикамья. В среду, 19 мая, он посетит музей политических репрессий «Пермь-36».

Кинорежиссер отправится в музей в Кучино в 13:00, там у него пройдет пресс-конференция. А в четверг, 11 мая, Сокуров встретится со студентами и журналистами в кинотеатре «Премьер», где пройдет показ его фильма «Фауст», получившего «Золотого льва» на Каннском кинофестивале.

По решению Европейской Киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Среди его самых известных работ картины «Молох», «Солнце», «Отец и сын», «Русский ковчег», «Фауст».

Анна Белкина
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