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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:29  10 мая 2017 0

Сергей Носов скрывает свое выдвижение в мэры Нижнего Тагила. Его соперники не понимают, что происходит

Согласительная комиссия по бюджету в ЗакСо. Ройзман, Носов, Паслер и др. Екатеринбург, носов сергей
Сергей Носов засекретил свое участие в мэрских выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU

11 мая в Нижнем Тагиле состоится заседание оргкомитета по подготовке праймериз на выборах главы города. На нем будет утвержден список участников предварительного голосования, а также места и график его проведения.

В числе подавших заявление на участие в праймериз — председатель нижнетагильской гордумы Александр Маслов. Председатель муниципального парламента сообщил «URA.RU», что вторым претендентом станет депутат гордумы Вячеслав Горячкин. Маслов заверил, что он не будет в ходе предстоящей кампании критиковать действия мэрии.

Спикер подчеркнул, что официальной информации об участии в праймериз действующего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова до сих пор нет. «Нет заявлений в СМИ, нет объявлений и пояснений. И это очень странно. Если бы Носов выдвинулся, то его команда обязательно использовала этот повод для пиара», — считает спикер.

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда не смог пояснить ситуацию. Он заявил, что не обладает информацией о выдвижении Носова, и посоветовал подождать завтрашнего заседания оргкомитета.

Дозвониться до мэра Нижнего Тагила Сергея Носова не удалось.

Константин Джултаев
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