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10 мая 2017
16:46  10 мая 2017 0

Запад увидел «изоляцию» России в праздновании Дня Победы в Москве

Парад Победы на Красной площади. Москва, храм василия блаженного, строй солдат, 9 мая, парад победы, красная площадь
В западных СМИ считают, что Россия взяла курс на изоляциюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие на трибунах иностранных лидеров на параде Победы на Красной площади натолкнуло западные СМИ на мысль об «изоляции» России. Как пишет The New York Times, в этом году парад прошел весьма сдержанно.

Американское издание отмечает, что торжества по случаю Дня Победы показали, насколько Россия «изолирована от остального мира», указав при этом, что иностранные лидеры воздержались от поездки в Москву на парад, пишет «Дни.ру».

Американские журналисты считают, что причиной изоляции нашей страны стали вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и возможное вмешательство в выборы президента США.

Авторы статьи отмечают, что за время правления Россией Владимиру Путину удалось сделать 9 мая самым важным праздником страны. «Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — приводит The New York Times слова главы государства о военном могуществе страны, отметив при этом, что произнесены они были после того, как по Красной площади прошли десять тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники.

The New York Times приводит мнение россиян о том, что жертвам, которые понесла Россия в борьбе с нацизмом, не уделяется достаточного внимания в мире. Также издание рассказало о феномене «Бессмертного полка», когда на улицу с портретами погибших фронтовиков и тружеников тыла вышли более миллиона россиян.

Нина Калинина
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