Четыре беспилотника нейтрализованы над небом Воронежской области
В еще одном российском регионе были уничтожены дроны ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На территории Воронежской области силами ПВО уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны в трех муниципалитетах обнаружены и ликвидированы четыре беспилотника. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Режим угрозы атак БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.», — уточнил глава региона в своем обращении.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.