Четыре беспилотника нейтрализованы над небом Воронежской области

01 ноября 2025 в 04:24
В еще одном российском регионе были уничтожены дроны ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Воронежской области силами ПВО уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны в трех муниципалитетах обнаружены и ликвидированы четыре беспилотника. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Режим угрозы атак БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.», — уточнил глава региона в своем обращении.

