Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины

По мнению властей страны, украинские беженцы не ценят помощь Швейцарии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швейцария ужесточила порядок предоставления убежища украинским беженцам. Соответствующее решение принял Государственный секретариат по миграции (SEM) конфедерации.

«SEM продолжит рассматривать каждое заявление (от беженцев с Украины — прим. URA.RU) в индивидуальном порядке. Если ходатайство о предоставлении защиты будет отклонено по причине того, что лицо прибыло из региона, возвращение в который считается обоснованным, будет вынесено распоряжение о высылке», — указано в заявлении на сайте ведомства.

В перечень «безопасных» территорий вошли Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Власти отмечают, что меры не коснутся лиц, которые уже получили статус защиты S, а также членов их семей, находящихся на территории Украины.

