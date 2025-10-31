Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины

01 ноября 2025 в 04:35
По мнению властей страны, украинские беженцы не ценят помощь Швейцарии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швейцария ужесточила порядок предоставления убежища украинским беженцам. Соответствующее решение принял Государственный секретариат по миграции (SEM) конфедерации.

«SEM продолжит рассматривать каждое заявление (от беженцев с Украины — прим. URA.RU) в индивидуальном порядке. Если ходатайство о предоставлении защиты будет отклонено по причине того, что лицо прибыло из региона, возвращение в который считается обоснованным, будет вынесено распоряжение о высылке», — указано в заявлении на сайте ведомства.

В перечень «безопасных» территорий вошли Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Власти отмечают, что меры не коснутся лиц, которые уже получили статус защиты S, а также членов их семей, находящихся на территории Украины.

Решение Швейцарии вписывается в общеевропейскую тенденцию пересмотра миграционной политики в отношении украинских граждан. Австрия ранее объявила о закрытии крупного центра приема беженцев в Вене до конца года, а Польша с 2024 года ввела более жесткие условия получения социальной поддержки. Такие изменения происходят на фоне роста числа бежавших с Украины в европейских странах. В частности в Чехии количество лиц, получивших статус особой защиты, удвоилось.

