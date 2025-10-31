Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины
По мнению властей страны, украинские беженцы не ценят помощь Швейцарии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Швейцария ужесточила порядок предоставления убежища украинским беженцам. Соответствующее решение принял Государственный секретариат по миграции (SEM) конфедерации.
«SEM продолжит рассматривать каждое заявление (от беженцев с Украины — прим. URA.RU) в индивидуальном порядке. Если ходатайство о предоставлении защиты будет отклонено по причине того, что лицо прибыло из региона, возвращение в который считается обоснованным, будет вынесено распоряжение о высылке», — указано в заявлении на сайте ведомства.
В перечень «безопасных» территорий вошли Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Власти отмечают, что меры не коснутся лиц, которые уже получили статус защиты S, а также членов их семей, находящихся на территории Украины.
Решение Швейцарии вписывается в общеевропейскую тенденцию пересмотра миграционной политики в отношении украинских граждан. Австрия ранее объявила о закрытии крупного центра приема беженцев в Вене до конца года, а Польша с 2024 года ввела более жесткие условия получения социальной поддержки. Такие изменения происходят на фоне роста числа бежавших с Украины в европейских странах. В частности в Чехии количество лиц, получивших статус особой защиты, удвоилось.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.