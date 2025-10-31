Хуситы будут судить сотрудников ООН за работу с Израилем

Задержано более 40 сотрудников ООН, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем Фото: Роман Наумов © URA.RU

Более 40 задержанных сотрудников местного отделения ООН предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) по подозрению в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов», — передает агентство со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства хуситов Абдулвахида Абу Раса. Ранее источник в представительстве ООН рассказал РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников организации в столице Йемена Сане и проводят допросы задержанных.