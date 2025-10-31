Три страны ЕС готовы вместе выступить против Украины

Эксперт оценил возможное создание антиукраинского блока в ЕС Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Формируется единая позиция трех европейских государств — Словакии, Венгрии и Чехии — в отношении инициатив ЕС, касающихся украинского вопроса. Об этом сообщил заместитель председателя словацкой партии Smer Любош Блаха.

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны... Братислава, Будапешт и Прага понимают, что сегодняшняя политика Брюсселя вредная и антиевропейская, и лучшее, что они могут сделать для своих государств и народов, — это защищаться всеми возможными способами», — сказал Блаха в интервью «Известиям».

Эксперт считает, что позиции этих стран окажутся значительно более весомыми при координации совместных действий. Следовательно, именно развитие событий по такому пути представляется наиболее вероятным, считает Блаха. Альянс, по его мнению, не будет похож на заговор или элементы гибридной войны со стороны России — речь идет лишь о «естественном проявлении здравого смысла и политического реализма».

