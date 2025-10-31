РБК: замглавы ФАС Королев стал кандидатом на пост губернатора Тверской области

В Кремле стараются рассмотреть наилучших кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Виталий Королев, занимающий должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вошел в число претендентов на руководство Тверской областью. Данную информацию распространило издание РБК, ссылаясь на осведомленные источники в окружении президентской администрации.

«Замруководителя ФАС Виталий Королев стал кандидатом на должность главы Тверской области», — об этом сообщили три источника РБК, близких к администрации президента. Регион остается без губернатора с 29 сентября текущего года.

Это произошло после того, как президент Владимир Путин перевел прежнего руководителя региона Игоря Руденю на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. В настоящее время губернаторские полномочия временно выполняет Марина Подтихова, возглавляющая министерство финансов области.

Продолжение после рекламы

Помимо Виталия Королева, согласно данным издания, в список претендентов входит Василий Толоко, который руководит департаментом экономического развития и финансов в аппарате российского правительства. В период с 2009 по 2011 год он возглавлял администрацию Твери в качестве сити-менеджера.