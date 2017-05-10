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Главные новости Курганской области
20:21  10 мая 2017 0

Суд в Кургане отложил решение о законности расформировании кафедры философии в КГУ

Пресс-конференция профессора КГУ Бориса Шалютина. Курган., шалютин борис
Борис Шалютин не первый раз обращается в судФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд отложил решение по иску профессора, депутата областной думы Бориса Шалютина о признании незаконным решения о расформировании кафедры философии, передает корреспондент «URA.RU».

Борис Шалютин считает, что принятое ученым советом Курганского госуниверситета решение было незаконным, поскольку голосование прошло с рядом нарушений. В защиту его позиции выступило несколько свидетелей из числа преподавателей КГУ. Дальнейшее рассмотрение перенесено на 25 мая.

Борис Шалютин также оспорил в суде свое увольнение с должности завкафедрой философии и был восстановлен в КГУ в марте 2017 года.

Татьяна Жаткина
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