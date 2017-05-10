Подельницу сжигавшей людей Тропиканки обвинили в афере с квартирой

20:43 10 мая 2017 0

За участие в банде Тропиканки обвинитель потребовал для Глаголевой всего 3 года колонии-поселения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Алапаевска Татьяна Татаринова обвинила подельницу и члена кровавой банды Тропиканки, которая убивала жителей села Нейво-Шатанки, предварительно оформив на них кредит, в афере с квартирой и присвоении ее денег.

По словам Татариновой, поскольку у Натальи Глаголевой есть бизнес в Алапаевске, она имеет связи и покровителей. Пострадавшая уверена, что подельница Тропиканки оплачивает услуги покровителей: дошло до того, что секретарь суда в Алапаевске Татьяна Чернова подделала запись в документах. Когда прокуратура провела проверку, эту подделку объяснили технической ошибкой.

Ответ из СКР по Свердловской области Фото: Татьяна Татаринова

Эта история началась еще в 2000 году, когда Татьяна Татаринова купила у Глаголевой трехкомнатую квартиру в Алапаевске на улице Пушкина, 196/1. Стоила эта квартира тогда 95 тысяч рублей.

«Я передала Глаголевой деньги, а она мне документы на квартиру. Чтобы оформить сделку купли-продажи не хватало только нотариально удостоверенного согласия на продажу квартиры мужа Глаголевой. Она больше года обещала мне передать этот документ, а потом начала закатывать истерики при упоминании о нем, — рассказала „URA.RU“ Татьяна Татаринова. — И еще я проявила наивность доверчивость, так как знала Глаголеву и доверяла ей. Когда я отдала ей деньги, и мы начали писать расписку, кончилась паста в ручке. Глаголева пошла к своей машине, чтобы взять там другую ручку, но села и уехала. Расписку в получении денег она так и не написала».

Спустя шесть лет, в 2006 году, Глаголева неожиданно подала в суд иск с требованием выселить Татаринову с детьми из ее квартиры. В иске она написала о том, что якобы покупательница ей не доплатила 5 тысяч рублей, поэтому сделку она отменяет.

«К этому времени квартира стоила уже 875 тысяч рублей, а не 95. И она, присвоив мои деньги, меня же вставила на улицу. Суд встал на ее сторону, да еще секретарь суда подделала запись в протоколе судебного заседания. Позже это назвали технической ошибкой. А адвокат Любовь Ефимова, не предупредив меня, написала от моего имени апелляционную жалобу, подделав мою подпись. Это тоже установила прокурорская проверка», — продолжает Татаринова.

В итоге в суде Глаголева и без расписки подтвердила факт получения денег от Татариновой. И даже пообещала их вернуть. Правда, с тех пор прошло десять лет, но ни деньги, ни квартиру Татаринова так и не увидела. Все эти годы она бессчетное количество раз обращалась в прокуратуру, правоохранительные органы.

Ответ из СКР по Свердловской области Фото: Татьяна Татаринова

«Прокурор меня поддерживает и считает, что было совершено мошенничество. Он несколько раз давал поручение полицейским разобраться в этой ситуации, но ничего так и не было сделано, — говорит Татьяна Татаринова. — Почему эта женщина еще на свободе, ведь она представляет реальную угрозу для общества. Сначала занималась квартирным мошенничеством, затем стала косвенной виновницей трех убийств и все ей сходит с рук, никак ее не могут посадить. Или не хотят. Все, кто помогает ей в Алапаевске, можно предположить, что имеют в этом заинтересованность».

Банда Тропиканки обвиняется в убийстве односельчан ради денег. Началось с того, что Светлана Степенько по кличке Тропиканка задолжала владелице мехового магазина «Леон» Наталье Глаголевой. Чтобы вернуть долг, женщины придумали схему: Степенько подыскивает людей, на которых Глаголева через свой магазин сможет оформить якобы на покупку шубы, а деньги будут делить пополам. Так и долг будет погашен, и заработают.

Кредиты, разумеется, никто возвращать не собирался. Тропиканка уговаривал односельчан оформить на себя кредит. Деньги она забирала, а людям говорила, что погасит долг позже сама. Когда Тропиканка узнала, что служба безопасности банка заинтересовалась подозрительными кредитами, жители села, оформившие на себя деньги, один за другим были убиты ею с подручными: одного сожгли заживо вместе с домом, другого забили ломом, а женщину в мороз вывезли в лес и бросили в овраг, из которого она не смогла выбраться и замерзла.

Прокурор потребовал для Глаголевой всего три года колонии-поселения. Вину свою она признавать отказывается. Сознавшаяся поначалу в своих преступлениях, Тропиканка на суде тоже отказалась от своих слов. А ее адвокат и вовсе заявила, что Степенько оговорила себя, так как следователь применял к ней недозволенные методы. Приговор бандитам Степенько, Глаголевой, Муравьеву и Неглецу объявят 17 мая.