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Главные новости Тюменской области
20:25  10 мая 2017 0

Банкротство региональной гордости — «Тюменьстальмоста» — становится мегаскандалом. Сбербанк обвинил собственника в фальсификации отчетности

Клипарт. Вывески. Пермь, сбербанк
Сбербанк пригрозил владельцу "Тюменьстальмоста" Александру Забарскому обращением в правоохранительные органыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сбербанк готов обратиться в правоохранительные органы для рассмотрения ответственности лиц, причастных к выводу активов с «Тюменьстальмоста», проходящего процедуру банкротства. Об этом заявил в среду, 10 мая, управляющий директор CIB Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ Александр Нуйкин.

Нуйкин впервые выступил с оценкой рассмотрения арбитражным судом Тюменской области вопроса о введении процедуры банкротства в отношении завода «Тюменьстальмост», которым владеет бизнесмен Александр Забарский.

Александр Нуйкин заявил, что уже в течение полутора лет Сбербанк и «бенефициары группы „Фоника“» (компания принадлежит Александру Забарскому и контролирует 100% «Тюменьстальмоста») прорабатывают меру по оздоровлению бизнеса.

«За время переговоров ситуация усугубилась, так как из группы „Фоника“ были выведены ликвидные активы, продана важнейшая для бизнеса спецтехника, менеджментом предоставлялась в банк недостоверная отчетность, — заявил Александр Нуйкин. — Данные недружественные действия ПАО Сбербанк намерен оспаривать в суде, а также обратиться в правоохранительные органы для рассмотрения ответственности причастных лиц».

Заседание суда было перенесено на 2 июня. Представитель Сбербанка заявил, что ходатайство о переносе заседания по делу о банкротстве «Тюменьстальмоста» может свидетельствовать о желании основного собственника «Фоники» (Александра Забарского — ред.) затянуть процесс. Банк нашел инвестора, который готов выкупить активы предприятия в ходе процедуры банкротства, сохранить коллектив и не допустить задержек зарплаты. «С учетом затягивания сроков заседания, реализация данной задачи будет существенно осложнена», — отмечает топ-менеджер Сбербанка.

Получить комментарий Александра Забарского в среду, 10 мая, не удалось.

Николай Бастриков
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