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10 мая 2017
20:29  10 мая 2017 0

Лавров пошутил об отставке главы ФБР. «Он что, уволен?»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров разыграл американских журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пошутил, отвечая на вопрос об увольнении главы ФБР Джеймса Коми. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила вопрос американских журналистов.

Один из журналистов поинтересовался у Лаврова, наложило ли тень на переговоры увольнение директора ФБР. «Он что, уволен? Да Вы шутите!» — отреагировал Лавров, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос Лаврову об отставке директора ФБР, назвав его ответ поводом «для демотиватора, а для СМИ США все серьезно. Работают по принципу „совпадение? не думаю…“». Свой пост Захарова разместила в соцсетях, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Тиллерсон и Лавров не стали отвечать на вопрос журналистов об осуждении в ходе переговоров зон деэскалации конфликта в Сирии, добавляет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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