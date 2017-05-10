20:29 10 мая 2017 0

Сергей Лавров разыграл американских журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пошутил, отвечая на вопрос об увольнении главы ФБР Джеймса Коми. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила вопрос американских журналистов.

Один из журналистов поинтересовался у Лаврова, наложило ли тень на переговоры увольнение директора ФБР. «Он что, уволен? Да Вы шутите!» — отреагировал Лавров, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос Лаврову об отставке директора ФБР, назвав его ответ поводом «для демотиватора, а для СМИ США все серьезно. Работают по принципу „совпадение? не думаю…“». Свой пост Захарова разместила в соцсетях, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Тиллерсон и Лавров не стали отвечать на вопрос журналистов об осуждении в ходе переговоров зон деэскалации конфликта в Сирии, добавляет «Национальная служба новостей».