В России можно будет покупать номера в гостиницах по аналогии с квартирами

27 октября 2025 в 10:31
Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России обсуждают законопроект, позволяющий гражданам приобретать номера в гостиницах по аналогии с квартирами. Об этом стало известно из материалов к законопроекту о вовлечении инвестиций в строительство коллективных средств размещения.

«Власти разработали механизм, который позволит покупать гостиничные номера по аналогии с квартирами», — пишет РБК, ознакомившись с копией законопроекта. Документ предусматривает, что приобрести гостиничный номер можно будет по договору долевого участия в строительстве. Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию — при этом средства дольщиков будут защищены и храниться на эскроу-счетах.

Купив номер, владелец не получает права проживания на постоянной основе. Новый механизм не позволяет использовать гостиницу как жилой дом — это принципиальное условие в целях ограничения распространения квази-жилья.

