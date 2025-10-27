В России можно будет покупать номера в гостиницах по аналогии с квартирами
Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию
Фото: Владимир Андреев
В России обсуждают законопроект, позволяющий гражданам приобретать номера в гостиницах по аналогии с квартирами. Об этом стало известно из материалов к законопроекту о вовлечении инвестиций в строительство коллективных средств размещения.
«Власти разработали механизм, который позволит покупать гостиничные номера по аналогии с квартирами», — пишет РБК, ознакомившись с копией законопроекта. Документ предусматривает, что приобрести гостиничный номер можно будет по договору долевого участия в строительстве. Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию — при этом средства дольщиков будут защищены и храниться на эскроу-счетах.
Купив номер, владелец не получает права проживания на постоянной основе. Новый механизм не позволяет использовать гостиницу как жилой дом — это принципиальное условие в целях ограничения распространения квази-жилья.
