В России можно будет покупать номера в гостиницах по аналогии с квартирами

Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России обсуждают законопроект, позволяющий гражданам приобретать номера в гостиницах по аналогии с квартирами. Об этом стало известно из материалов к законопроекту о вовлечении инвестиций в строительство коллективных средств размещения.

«Власти разработали механизм, который позволит покупать гостиничные номера по аналогии с квартирами», — пишет РБК, ознакомившись с копией законопроекта. Документ предусматривает, что приобрести гостиничный номер можно будет по договору долевого участия в строительстве. Первичная покупка номера будет происходить до момента сдачи объекта в эксплуатацию — при этом средства дольщиков будут защищены и храниться на эскроу-счетах.