Происшествия

В Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита»

Футболиста «Зенита» Мостового пытались похитить в Петербурге
27 октября 2025 в 10:28
Фото: Илья Московец © URA.RU

Четверых подозреваемых задержали в Петербурге по делу о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Нападавшие требовали выкуп в 10 млн рублей.

«Футболиста „Зенита“ Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Подозреваемые задержаны»,— сообщает источник в оперативных службах для РИА Новости.

Инцидент произошел 23 октября у супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице. По данным издания, злоумышленники попытались силой затолкнуть Мостового в автомобиль, но футболист смог вырваться и убежать, после чего обратился в полицию.

Правоохранители задержали исполнителей с поличным. Заказчиком преступления, по версии следствия, является анонимный организатор из Telegram.

