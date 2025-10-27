В Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Четверых подозреваемых задержали в Петербурге по делу о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Нападавшие требовали выкуп в 10 млн рублей.
«Футболиста „Зенита“ Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Подозреваемые задержаны»,— сообщает источник в оперативных службах для РИА Новости.
Инцидент произошел 23 октября у супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице. По данным издания, злоумышленники попытались силой затолкнуть Мостового в автомобиль, но футболист смог вырваться и убежать, после чего обратился в полицию.
Правоохранители задержали исполнителей с поличным. Заказчиком преступления, по версии следствия, является анонимный организатор из Telegram.
