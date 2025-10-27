Фанаты набросились на группу Gorky Park из-за неразберихи с билетами

Фанаты Gorky Park обвинили Стаса Намина в обмане с концертом кавер-группы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поклонники группы Gorky Park обвинили бывшего продюсера Стаса Намина в попытке переманить аудиторию, назначив выступление кавер-группы «Парк Горького» на тот же день, что и концерт оригинального состава с Александром Маршалом. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Многие из тех, кто не догадывался о появлении второго коллектива, купили билет вовсе не на золотой состав. Тем, кто успел разобраться, пришлось заморачиваться с возвратом билетов», — отмечает Shot.

Как рассказали фанаты, на 15 ноября в Москве назначены два концерта: Gorky Park с билетами от 4000 рублей и кавер-группа «Парк Горького» с билетами от 2500 рублей. Многие поклонники, не знающие о существовании двух коллективов, по ошибке покупали билеты не на тот концерт. В 2017 году Намин отсудил права на название «Парк Горького», но оригинальный состав продолжает выступать под названием Gorky Park, имея права на песни.

