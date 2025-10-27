Страшный пожар вспыхнул после массового ДТП в Иркутской области: что известно о ЧП
В Иркутской области произошло массовое ДТП на федеральной трассе «Сибирь»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Массовое столкновение с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Из-за аварии часть транспортных средств загорелась, движение по обеим полосам автомагистрали временно заблокировано.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. К ликвидации последствий привлечена специализированная техника. Более подробно о том, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
На федеральной трассе произошло ДТП
Крупное ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Как сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции, из-за аварии ряд машин загорелся. Уточняется, что ДТП произошло около 8:00 на 1325-м километре автодороги, недалеко от поселка Камышет.
Сотрудники МЧС работают на месте аварии
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия аварии. ДТП произошло с участием семи грузовых автомобилей и одного легкового авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают 19 специалистов и 8 единиц техники, включая пожарные расчеты, сотрудников ДПС и аварийно-спасательные бригады.
Из-за ДТП ограничили движение
В Нижнеудинском районе сотрудники полиции работают на месте массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Авария произошла на участке федеральной трассы, где сейчас движение ограничено в обоих направлениях. Уточняется, что на месте также работают экстренные службы.
В результате аварии погиб человек
Из-за столкновений на месте возникло возгорание — пять машин сгорели. В сообщении уточняется, что погиб водитель автовоза, еще несколько участников столкновения получили различной степени травмы. Организован объезд всех видов транспорта через поселок Камышет.
