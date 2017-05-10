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10 мая 2017
21:52  10 мая 2017 0

Лавров назвал время и место встречи Путина и Трампа

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров уверен, что Москва и Вашингтон способны договориться по основным международным вопросамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель госдепартамента США Рекс Тиллерсон подготовили почву для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны состояться в ближайшее время. Об этом российский дипломат сообщил в ходе пресс-конференции.

Лавров уточнил, что главы государств обсудили возможность встречи в ходе телефонного разговора. «Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита „двадцатки“ в Германии в первой декаде июля», — цитирует главу российского МИДа «Газета.ру».

Лавров также уточнил, что в отличие от администрации президентской администрации, придерживавшейся жесткой идеологии, команда Дональда Трампа открыта для диалога. «Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа — и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, — люди дела, и они хотят договариваться», — приводит слова Лаврова RT.

Сергей Макеев
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