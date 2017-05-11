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11 мая 2017
10 мая 2017
00:43  11 мая 2017 0

Губернатор Кубани посоветовал украинским властям изучать историю и не дразнить казаков

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, шеврон, казачьи войска
Кубанские власти ответили на заявление о "захваченных территориях"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил готовность отправить украинскому руководству учебники по истории и географии Кубани «для восполнения пробела в знаниях о регионе». Таким образом он отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань — «захваченная украинская территория».

«Не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — приводит ТАСС слова Кондратьева.

Не нужно решать проблему дефицита на Украине сельхозпродукции и продуктов питания за счет Кубани, добавил он.

«Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», — подчеркнул Кондратьев.

Свое неоднозначное заявление Омелян сделал, отвечая на вопрос, когда буде восстановлено авиасообщение между Россией и Украиной. По его словам, это произойдет тогда, когда Россия вернет «Крым, восток Украины, а также Кубань и остальные захваченные украинские территории».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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