США ввели новые санкции против России из-за урегулирования на Украине

США ввели санкции против нефтяников Фото: Официальный сайт президента Украины

Министерство финансов США 22 октября объявило о введении новых санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничительные меры связаны с позицией Вашингтона о том, что Москва якобы не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление разместила пресс-служба Минфина США на официальном сайте ведомства.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу по прекращению конфликту на Украине... Соединенные Штаты продолжат выступать за мирное урегулирование конфликта, а прочный мир полностью зависит от готовности России вести добросовестные переговоры», — говорится в официальном сообщении Минфина США.

В документе отмечается, что новые ограничения распространяются на ряд российских компаний, среди которых фигурируют крупнейшие представители нефтяной отрасли — «Лукойл» и «Роснефть». В перечень также включены аффилированные структуры и физические лица, связанные с этими предприятиями.

