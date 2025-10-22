США ввели новые санкции против России из-за урегулирования на Украине
США ввели санкции против нефтяников
Фото: Официальный сайт президента Украины
Министерство финансов США 22 октября объявило о введении новых санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничительные меры связаны с позицией Вашингтона о том, что Москва якобы не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление разместила пресс-служба Минфина США на официальном сайте ведомства.
«Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу по прекращению конфликту на Украине... Соединенные Штаты продолжат выступать за мирное урегулирование конфликта, а прочный мир полностью зависит от готовности России вести добросовестные переговоры», — говорится в официальном сообщении Минфина США.
В документе отмечается, что новые ограничения распространяются на ряд российских компаний, среди которых фигурируют крупнейшие представители нефтяной отрасли — «Лукойл» и «Роснефть». В перечень также включены аффилированные структуры и физические лица, связанные с этими предприятиями.
Ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против российских энергетических компаний и банков, однако нынешний пакет ограничительных мер стал одним из наиболее масштабных в отношении топливно-энергетического сектора. В Минфине США заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и не исключают дальнейших шагов при отсутствии прогресса в мирном процессе.
