США ввели санкции против «ЛУКОЙЛА» и «Роснефти»

США ввели новые санкции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США ввели новые санкции против России, которые затронули 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список. Ограничения введены в рамках исполнительного указа 14024, направленного против организаций, работающих в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — говорится в заявлении Минфина США.