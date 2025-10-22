Логотип РИА URA.RU
США ввели санкции против «ЛУКОЙЛА» и «Роснефти»

23 октября 2025 в 02:11
США ввели новые санкции

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США ввели новые санкции против России, которые затронули 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список. Ограничения введены в рамках исполнительного указа 14024, направленного против организаций, работающих в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — говорится в заявлении Минфина США.

В документе министерства подчеркивается, что попадание в санкционный список означает блокировку активов компаний на территории США и запрет на любые операции с ними для американских лиц. В пояснении американского министерства уточняется, что новые меры направлены на дальнейшее ограничение доходов российских компаний в нефтегазовой отрасли.

