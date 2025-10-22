США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
23 октября 2025 в 01:50
Фото: © URA.RU
Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщили в Минфине страны.
