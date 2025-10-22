ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожье

Памфилова направила письмо с предупреждением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предупредила Законодательное собрание Запорожской области о рисках для избирательной системы региона из-за нового законопроекта. Как сообщает пресс-служба ЦИК РФ, 22 октября Памфилова направила официальную телеграмму в адрес регионального парламента. Поводом стало внесение губернатором Евгением Балицким проекта закона, который позволяет главе области и заксобранию распускать областную избирательную комиссию.

По мнению ЦИК России, такие изменения могут привести к дестабилизации работы избирательных органов. «Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», — говорится в сообщении пресс-службы.