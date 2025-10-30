Куда пойти на Хэллоуин в Москве: самые интересные площадки 31 октября

Достаньте из чулана самые яркие и пугающие костюмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Москва готовится к одному из самых ярких и мистических праздников осени — Хэллоуину. В 2025 году столица предложит гостям и жителям города невероятное разнообразие событий: от изысканных концертов в исторических особняках до масштабных костюмированных вечеринок. Самые интересные мероприятия предстоящей ночи — в афише URA.RU.

Где провести Хэллоуин в Москве

В ночь проведения праздника жителей и гостей столицы порадуют всевозможные вечеринки, викторины, интерактивные программы и живые перформансы, которые можно посетить лишь раз в году.

Рекомендуется предварительно ознакомиться с афишей: некоторые события являются бесплатными или требуют предварительной онлайн-регистрации, на другие необходима покупка билетов. Поскольку билеты на наиболее востребованные мероприятия расходятся очень быстро, целесообразно заранее спланировать свой маршрут и оформить покупку.

Хэллоуин в Особняке Прове (6+)

Москва 31 октября 2025 года погрузится в атмосферу мистического праздника. Одной из ключевых площадок станет изысканный Особняк Прове-Калиш, где состоится концертная программа «Хэллоуин: Музыка ночи».

Вместо традиционных оркестровых версий гостей ждут камерные аранжировки для фортепиано, виолончели, двух скрипок, кларнета и кахона. Такое сочетание инструментов позволит раскрыть скрытые эмоциональные нюансы знаменитых композиций из хорроров, фэнтези и научной фантастики, создавая эффект глубокого погружения.

Мероприятие пройдет в уникальной обстановке: приглушенный свет и мерцание свечей в интерьерах жемчужины французского неоренессанса усилят ощущение таинственности. Магия старинного пространства и живое звучание инструментов сплетутся воедино, чтобы подарить слушателям незабываемую ночь, полную загадок и музыкальных открытий.

Стоимость билета: от 3 000 руб. Welcome-часть в 19:30, начало концерта — в 20:00.

Адрес: ул. Новая Басманная, 22/2, стр. 1. (м. Комсомольская, м. Красные Ворота).

Самая завораживающая ночь пройдет в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Хэллоуин в Мастерской Петра Фоменко (16+)

С 27 октября по 25 ноября 2025 года «Мастерская Петра Фоменко» представит свою версию Хэллоуина-2025. В рамках праздничной программы жителей и гостей Москвы ждет спектакль «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» — остроумная комедия, сочетающая в себе мистику и иронию.

Постановка будет показана 27, 28 октября и 24, 25 ноября. История создана в узнаваемой эстетике черно-белого кинематографа и старинных комиксов. Ее главный герой возник на стыке образов создателя «Семейки Аддамсов» и мотивов из сказок о Белоснежке, детективов Хичкока и готических фантазий Тима Бертона. Этот творческий сплав породил уникальных персонажей, которые с легкостью рассуждают о важнейших жизненных вопросах.

Яркие спецэффекты, виртуозные трюки, зажигательные танцы и вдохновенные музыкальные номера создают динамичное зрелище, где за внешней несерьезностью скрывается глубокая философская притча.

Начало спектаклей в 19:00.

Адрес: наб. Тараса Шевченко, 29. (м. Кутузовская, м. Студенческая).

Хэллоуин в Glastonberry (16+)

Множество поклонников Хэллоуина в Москве с радостью примеряют образы нечисти на костюмированных вечеринках. Клуб Glastonberry подготовил сразу несколько тематических событий, которые подарят гостям полное погружение в атмосферу мистического ужаса.

Расписание мероприятий

25 октября — Halloween Ball от Beat Devils Московская psychobilly/rockabilly группа представит программу из своих популярных композиций, дополнив ее редкими треками и премьерами. Начало: в 21:00.

Московская psychobilly/rockabilly группа представит программу из своих популярных композиций, дополнив ее редкими треками и премьерами. Начало: в 21:00. 26 октября — Симфо-рок шоу «Nightwish Магия» В программе — знаменитые хиты «золотого состава» Nightwish и сольные работы Тарьи Турунен. Вокальные партии исполнит профессиональная певица, а инструментальное сопровождение обеспечит трибьют-группа Nightwitch. Начало: в 20:00.

В программе — знаменитые хиты «золотого состава» Nightwish и сольные работы Тарьи Турунен. Вокальные партии исполнит профессиональная певица, а инструментальное сопровождение обеспечит трибьют-группа Nightwitch. Начало: в 20:00. 31 октября — Rockabilly Halloween В Малом зале выступят группы Wrecking Frogs, The Rattlesnakes (Санкт-Петербург) и Alligators (Москва), а также DJ Big Den. Гостей ждет конкурс на лучший костюм, который проведут Антонина Неяглова (Moscow Dancing Rebels) и Ирина Лопатынская (Jiving Rockets). Начало: в 18:00 — открытие дверей, в 19:00 — старт программы.

Адрес: ул. 1-я Дубровская, 13, лит. А, стр. 1. (м. Дубровка, м. Волгоградский проспект).

Жителей и гостей столицы ждет множество мероприятий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Хэллоуин в Театре Ермоловой (18+)

В рамках московских празднований Хэллоуина 2025 года Театр Ермоловой представит спектакль «Й» — сценическую версию легендарной мистической повести Н.В. Гоголя «Вий». Постановка, запланированная на 14 и 29 ноября, предлагает свежий взгляд на классический сюжет, ставший частью нашего культурного кода.

Гоголь-мистификатор создал «Вий» в 1835 году, сплавив воедино фольклорные предания и авторский вымысел. Его творение оказалось настолько убедительным, что образ подземного духа с тяжелыми веками прочно вошел в массовое сознание. Узнаваемая история философа Хомы Брута, вынужденного провести три ночи у гроба умершей панночки-ведьмы, наполнена яркими деталями — от появления инфернальных существ до роковой просьбы «Поднимите мне веки!».

Режиссерская концепция не ограничивается оригинальным текстом: в спектакль органично вплетены фрагменты других произведений Гоголя, что обогащает повествование, раскрывая новые грани знаменитой повести.

В постановке занята блестящая актерская труппа театра, включая Егора Абрамова, Анастасию Альмухаметову, Илью Винса, Филиппа Ершова, Алексея Каничева и других.

Начало спектаклей в 20:00.

Адрес: ул. Тверская, 5/6. (м. Охотный ряд, м. Театральная).

Хэллоуин в клубе «Base» (18+)

Легендарная площадка «Base» подготовила две уникальные вечеринки на Хэллоуин-2025, которые подарят гостям полное погружение в атмосферу самого мистического праздника года.

30 октября — «Дурка Halloween» Гостей ждет мощная музыкальная программа с участием артистов нового поколения: темного принца, tewiq, голодного и DJ Парадокси. Масштабные декорации, анимированные персонажи на танцполе и уникальный эксклюзивный перформанс создадут неповторимую атмосферу безумия. Начало в 18:00.

Гостей ждет мощная музыкальная программа с участием артистов нового поколения: темного принца, tewiq, голодного и DJ Парадокси. Масштабные декорации, анимированные персонажи на танцполе и уникальный эксклюзивный перформанс создадут неповторимую атмосферу безумия. Начало в 18:00. 31 октября — «Halloween: Atlanta Horror Story». Вечеринка вдохновлена культовым сериалом «American Horror Story». Команда ATLANTA подготовила интерактивные шоу и перформансы, тематические активности и грандиозные декорации. Каждый гость станет создателем собственной истории ужаса в этой уникальной иммерсивной-вечеринке. Начало в 23:30

Адрес: ул. Орджоникидзе, 11. (м. Площадь Гагарина, м. Ленинградский проспект).

Бурлеск-шоу на Хэллоуин в Москве (18+)

Магия самого загадочного праздника в атмосфере ночного города на Хэллоуин-2025! 2 ноября в столице состоится уникальное бурлеск-шоу с хэллоуинской тематикой, которое пройдет на панорамной крыше с видом на старую Москву.

В программе вечера:

Страстные бурлеск-номера и завораживающие джазовые импровизации в исполнении живого бэнда и ведущих артистов московского кабаре.

Мерцание сотен свечей, роскошные костюмы и инфернальный антураж создадут неповторимое ощущение таинства.

Панорамный вид на вечерний город и иллюминацию старинных улиц станет идеальным фоном для незабываемых фотографий.

Начало в 21:30. Сбор гостей начнется за час до шоу.

Адрес: Цветной бульвар, 15, стр. 1. (м. Цветной бульвар, м. Трубная).

Самое время готовить костюмы к московскому Хеллоуину-2025 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Квиз-викторина «Хеллоуин» (16+)

Квиз — это интеллектуальная битва в уютном баре, где можно блистать эрудицией, пить коктейли и смеяться до слез. А тематический квиз «Хеллоуин» — это не просто викторина, а настоящее испытание на прочность! Команда «Смузи» подготовила 75 убийственно интересных вопросов. В этот вечер будут обличены ваши знания во всем, что связано с мистикой:

Кинематограф: от классических хорроров до пародий, от которых вы плакали до смеха.

от классических хорроров до пародий, от которых вы плакали до смеха. Музыка: саундтреки, которые заставляют кровь стынуть в жилах.

саундтреки, которые заставляют кровь стынуть в жилах. Фольклор и легенды: городские страшилки, от которых волосы встают дыбом.

Ваше оружие в этой битве:

Команда: соберите банду охотников на нечисть до 10 человек.

соберите банду охотников на нечисть до 10 человек. Костюм: косплей приветствуется и поощряется. Чем страшнее — тем лучше.

Начало в 19:00.

Адрес: Цветной бульвар, 15, стр. 1. (м. Цветной бульвар, м. Трубная).

Косплей-вечеринка в клубе Glastonberry (18+)

В ночь с 1 на 2 ноября клуб Glastonberry приглашает на седьмую по счету грандиозную вечеринку в честь Хэллоуина! Это главное событие для тех, кто хочет провести самый страшный праздник года максимально ярко и незабываемо.

Must-visit вечеринка сезона

Мощная музыкальная программа: хедлайнер Moscow Traffic Band с кавер-шоу на лучшие хиты рока и рок-н-ролла, которые зажгут танцпол.

с кавер-шоу на лучшие хиты рока и рок-н-ролла, которые зажгут танцпол. Невероятные шоу и активность: гостей ждут зрелищное волшебное шоу, захватывающие конкурсы с ценными призами и, конечно, легендарный конкурс костюмов, где можно блеснуть самым креативным нарядом.

с ценными призами и, конечно, легендарный конкурс костюмов, где можно блеснуть самым креативным нарядом. На территории будут работать профессиональные гримеры , которые помогут завершить образ, и фотографы, чтобы запечатлеть лучшие моменты.

, которые помогут завершить образ, и фотографы, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Просторный танцпол клуба готов вместить до 700 гостей, создавая идеальную атмосферу для безудержного веселья, новых знакомств и встречи с друзьями.

Начало 2 октября в 00:05.