Трамп лично опроверг данные WSJ об ударах по России
Трамп заявил, что публикация WSJ - фейк
Фото: Official White House / Andrea Hanks
США не причастны к решению о применении украинскими военными ракет большой дальности по территории России, вопреки утверждениям западных СМИ. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности в глубине России, — это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели, и к тому, что Украина с ними делает!» — заявил Трамп на своей личной странице в Truth Social.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что власти США якобы разрешили Киеву наносить удары по целям на глубине в России. При этом могли использоваться некоторые ракеты дальнего радиуса действия.
