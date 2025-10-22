Госдума одобрила в I чтении поправки в Бюджетный кодекс

Бюджет планируют оптимизировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с рассмотрением «бюджетного пакета» — проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, а также сопутствующих поправок в Бюджетный кодекс. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых изменений позволит увеличить поступления в федеральный бюджет: в 2026 году — примерно на 1,538 трлн рублей, в 2027 году — на 2,371 трлн рублей, в 2028 году — на 2,75 трлн рублей. В частности, в 2026 году за счет отмены льготы по освобождению от налога на прибыль организаций для операторов игорного бизнеса бюджет может получить дополнительные 4,219 млрд рублей.

Повышение ставки НДС на 2 процентных пункта принесет около 1,187 трлн рублей. Снижение порога выручки с 60 млн до 10 млн рублей для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения и обязанных уплачивать НДС при превышении этого лимита, обеспечит поступления в размере 200 млрд рублей. Аналогичное снижение порога доходов для применения патентной системы налогообложения и перехода на «упрощенку» даст бюджету еще 1,27 млрд рублей.

