Трамп объяснил отмену встречи с Путиным в Будапеште
Встреча политиков должна была состояться в Будапеште
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Об этом сообщил сам глава Белого дома.
«Не было ощущения, что мы придем к нужному результату», — заявил президент США во время выступления Белом доме. Он подчеркнул, что открыт к дальнейшему диалогу с российским лидером, однако считает необходимым более тщательно подготовить следующие контакты.
Ранее подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште уже приостанавливалась по решению Белого дома, несмотря на продуктивный телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда представители администрации США отмечали, что обе стороны пока не готовы к переговорам, а встреча Путина и Трампа откладывается на неопределенный срок.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.