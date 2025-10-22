Логотип РИА URA.RU
Трамп объяснил отмену встречи с Путиным в Будапеште

Трамп: встреча с Путиным не принесет нужного результата
23 октября 2025 в 02:32
Встреча политиков должна была состояться в Будапеште

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

«Не было ощущения, что мы придем к нужному результату», — заявил президент США во время выступления Белом доме. Он подчеркнул, что открыт к дальнейшему диалогу с российским лидером, однако считает необходимым более тщательно подготовить следующие контакты.

Ранее подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште уже приостанавливалась по решению Белого дома, несмотря на продуктивный телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда представители администрации США отмечали, что обе стороны пока не готовы к переговорам, а встреча Путина и Трампа откладывается на неопределенный срок.

