Трамп объяснил отмену встречи с Путиным в Будапеште

Встреча политиков должна была состояться в Будапеште Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

«Не было ощущения, что мы придем к нужному результату», — заявил президент США во время выступления Белом доме. Он подчеркнул, что открыт к дальнейшему диалогу с российским лидером, однако считает необходимым более тщательно подготовить следующие контакты.