Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным
23 октября 2025 в 02:16
Срочная новость
Дональд Трамп сообщил, что принял решение отказаться от проведения запланированной встречи с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. Об этом он заявил в Белом доме.
