{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10:30  11 мая 2017 7

Суд Екатеринбурга выносит приговор блогеру Соколовскому. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Первое судебное заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Решается судьба Руслана: останется он на свободе или отправится в колониюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
все новости сюжета

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга сегодня, 11 мая, оглашается приговор блогеру Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Свое решение озвучивает судья Екатерина Шопоняк.

Гособвинение запросило для Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови, 3,5 года в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с судебного заседания.

Сейчас его дело рассматривается в суде: Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

11:55 11.05.2017 "Приговор обвинительный, так как судья читает "совершил", - написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

11:51 11.05.2017 У судьи Шопоняк пересохло горло: она приостановила на несколько секунд чтение приговора и попила воды.

11:50 11.05.2017 Ну и разумеется, оскорбление чувств верующих.

11:48 11.05.2017 Переходит к ролику «Идеальный православный брак» — суд усматривает в нем признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному и регилиозному признаку.

11:45 11.05.2017 Переходит к ролику о ловле покемонов Храме на Крови: это публичные действия, выражающихся в неуважении к обществу путем оскорбления чувств верующих.

11:41 11.05.2017 Судья перечисляет ролики, в которых обнаруживаются признаки оскорбления чувств верующих и экстремизма: «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п…»

11:40 11.05.2017 Также совершил преступление по стать 282 — возбуждение вражды или ненависти.

11:29 11.05.2017 Это уже о роликах, которые он снимал и выкладывал на «Ютуб», в которых содержатся оскорбительные для верующих высказывания

11:28 11.05.2017 «Совершил преступления!»

11:27 11.05.2017 Текст приговора во многом дублирует обвинительное заключение

11:27 11.05.2017 Зачитывает вводную часть — о том, как в квартире Соколовского проходили обыски, во время которых изымались исходники роликов.

11:24 11.05.2017 Судья Екатерина Шопоняк приступила к оглашению приговора.

11:24 11.05.2017 Всех, кто не влез в зал, пригласили на второй этаж, где организована видеотрансляция.

11:23 11.05.2017 С огромным трудом журналисты втиснулись в зал: камеры стоят в три ряда, фотографы кое-как разместились между ними.

11:21 11.05.2017 В зал прошли Руслан Соколовский с адвокатом Станиславом Ильченко, за ними — гособвинитель Екатерина Калинина и пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, а также еще один представитель надзорного ведомства. Сквозь толпу журналистов они протиснулись, держась за руки.

Приговор Соколовскому допкадры
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

11:05 11.05.2017 В суд привезли Руслана Соколовского. Он не стал ни с кем общаться и прошел на второй этаж в сопровождении сотрудников ФСИН.

11:04 11.05.2017 К громко смеющимся журналистам из зала выглянул судебный пристав. «Давайте сделаем так: трое самых веселых не попадут в зал. А самых веселых я знаю». Народ малость приутих

11:02 11.05.2017 Они «тусуются» в фойе суда, записывая комментарии различных героев. Журналисты из Екатеринбурга, зная, зал, в котором судят блогера, скучковались возле двери. Фотографы шутят, кто кого стукнет моноподом, когда все буду штурмовать вход в зал.

10:59 11.05.2017 К процессу приковано внимание всех СМИ: федеральные издания прислали в Екатеринбург своих корреспондентов.

10:58 11.05.2017 Комментарий дает священник, отец Сергий Смирнов из Нижнего Тагила — говорит, что любой человек имеет право высказывать свою точку зрения и не должен нести за это наказание.

Приговор Соколовскому допкадры
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

10:50 11.05.2017 Говорит, что за все время суда виделась с ним только на заседаниях, но ни разу не разговаривала. Очень любит сына и скучает по нему.

10:46 11.05.2017 Рассказывает, что воспитывала сына атеистом. Увлечение его видеоблогами воспринималаа исключительно как развлечение.

10:45 11.05.2017 Говорит, что очень волнуется за сына, но все-таки надеется на лучшее.

10:42 11.05.2017 Руслана и адвокатов пока нет. Пришла мама Соколовского.

10:41 11.05.2017 Рядом со зданием стоит машина телеканала «Россия» со спутниковыми антеннами.

10:41 11.05.2017 Перед входом в суд большая очередь. В самом здании столпотворение: работают несколько десятков СМИ с камерами.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров