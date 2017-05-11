Решается судьба Руслана: останется он на свободе или отправится в колониюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга сегодня, 11 мая, оглашается приговор блогеру Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Свое решение озвучивает судья Екатерина Шопоняк.
Гособвинение запросило для Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови, 3,5 года в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с судебного заседания.
Сейчас его дело рассматривается в суде: Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).
11:55 11.05.2017 "Приговор обвинительный, так как судья читает "совершил", - написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.
11:51 11.05.2017 У судьи Шопоняк пересохло горло: она приостановила на несколько секунд чтение приговора и попила воды.
11:50 11.05.2017 Ну и разумеется, оскорбление чувств верующих.
11:48 11.05.2017 Переходит к ролику «Идеальный православный брак» — суд усматривает в нем признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному и регилиозному признаку.
11:45 11.05.2017 Переходит к ролику о ловле покемонов Храме на Крови: это публичные действия, выражающихся в неуважении к обществу путем оскорбления чувств верующих.
11:41 11.05.2017 Судья перечисляет ролики, в которых обнаруживаются признаки оскорбления чувств верующих и экстремизма: «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п…»
11:40 11.05.2017 Также совершил преступление по стать 282 — возбуждение вражды или ненависти.
11:29 11.05.2017 Это уже о роликах, которые он снимал и выкладывал на «Ютуб», в которых содержатся оскорбительные для верующих высказывания
11:28 11.05.2017 «Совершил преступления!»
11:27 11.05.2017 Текст приговора во многом дублирует обвинительное заключение
11:27 11.05.2017 Зачитывает вводную часть — о том, как в квартире Соколовского проходили обыски, во время которых изымались исходники роликов.
11:24 11.05.2017 Судья Екатерина Шопоняк приступила к оглашению приговора.
11:24 11.05.2017 Всех, кто не влез в зал, пригласили на второй этаж, где организована видеотрансляция.
11:23 11.05.2017 С огромным трудом журналисты втиснулись в зал: камеры стоят в три ряда, фотографы кое-как разместились между ними.
11:21 11.05.2017 В зал прошли Руслан Соколовский с адвокатом Станиславом Ильченко, за ними — гособвинитель Екатерина Калинина и пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, а также еще один представитель надзорного ведомства. Сквозь толпу журналистов они протиснулись, держась за руки.
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
11:05 11.05.2017 В суд привезли Руслана Соколовского. Он не стал ни с кем общаться и прошел на второй этаж в сопровождении сотрудников ФСИН.
11:04 11.05.2017 К громко смеющимся журналистам из зала выглянул судебный пристав. «Давайте сделаем так: трое самых веселых не попадут в зал. А самых веселых я знаю». Народ малость приутих
11:02 11.05.2017 Они «тусуются» в фойе суда, записывая комментарии различных героев. Журналисты из Екатеринбурга, зная, зал, в котором судят блогера, скучковались возле двери. Фотографы шутят, кто кого стукнет моноподом, когда все буду штурмовать вход в зал.
10:59 11.05.2017 К процессу приковано внимание всех СМИ: федеральные издания прислали в Екатеринбург своих корреспондентов.
10:58 11.05.2017 Комментарий дает священник, отец Сергий Смирнов из Нижнего Тагила — говорит, что любой человек имеет право высказывать свою точку зрения и не должен нести за это наказание.
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
10:50 11.05.2017 Говорит, что за все время суда виделась с ним только на заседаниях, но ни разу не разговаривала. Очень любит сына и скучает по нему.
10:46 11.05.2017 Рассказывает, что воспитывала сына атеистом. Увлечение его видеоблогами воспринималаа исключительно как развлечение.
10:45 11.05.2017 Говорит, что очень волнуется за сына, но все-таки надеется на лучшее.
10:42 11.05.2017 Руслана и адвокатов пока нет. Пришла мама Соколовского.
10:41 11.05.2017 Рядом со зданием стоит машина телеканала «Россия» со спутниковыми антеннами.
10:41 11.05.2017 Перед входом в суд большая очередь. В самом здании столпотворение: работают несколько десятков СМИ с камерами.