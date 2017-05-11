10:30 11 мая 2017 7

Решается судьба Руслана: останется он на свободе или отправится в колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга сегодня, 11 мая, оглашается приговор блогеру Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Свое решение озвучивает судья Екатерина Шопоняк.

Гособвинение запросило для Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови, 3,5 года в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с судебного заседания.

Сейчас его дело рассматривается в суде: Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

11:55 "Приговор обвинительный, так как судья читает "совершил", - написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

11:51 У судьи Шопоняк пересохло горло: она приостановила на несколько секунд чтение приговора и попила воды.

11:50 Ну и разумеется, оскорбление чувств верующих.

11:48 Переходит к ролику «Идеальный православный брак» — суд усматривает в нем признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному и регилиозному признаку.

11:45 Переходит к ролику о ловле покемонов Храме на Крови: это публичные действия, выражающихся в неуважении к обществу путем оскорбления чувств верующих.

11:41 Судья перечисляет ролики, в которых обнаруживаются признаки оскорбления чувств верующих и экстремизма: «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п…»

11:40 Также совершил преступление по стать 282 — возбуждение вражды или ненависти.

11:29 Это уже о роликах, которые он снимал и выкладывал на «Ютуб», в которых содержатся оскорбительные для верующих высказывания

11:28 «Совершил преступления!»

11:27 Текст приговора во многом дублирует обвинительное заключение

11:27 Зачитывает вводную часть — о том, как в квартире Соколовского проходили обыски, во время которых изымались исходники роликов.

11:24 Судья Екатерина Шопоняк приступила к оглашению приговора.

11:24 Всех, кто не влез в зал, пригласили на второй этаж, где организована видеотрансляция.

11:23 С огромным трудом журналисты втиснулись в зал: камеры стоят в три ряда, фотографы кое-как разместились между ними.

11:21 В зал прошли Руслан Соколовский с адвокатом Станиславом Ильченко, за ними — гособвинитель Екатерина Калинина и пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, а также еще один представитель надзорного ведомства. Сквозь толпу журналистов они протиснулись, держась за руки.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

11:05 В суд привезли Руслана Соколовского. Он не стал ни с кем общаться и прошел на второй этаж в сопровождении сотрудников ФСИН.

11:04 К громко смеющимся журналистам из зала выглянул судебный пристав. «Давайте сделаем так: трое самых веселых не попадут в зал. А самых веселых я знаю». Народ малость приутих

11:02 Они «тусуются» в фойе суда, записывая комментарии различных героев. Журналисты из Екатеринбурга, зная, зал, в котором судят блогера, скучковались возле двери. Фотографы шутят, кто кого стукнет моноподом, когда все буду штурмовать вход в зал.

10:59 К процессу приковано внимание всех СМИ: федеральные издания прислали в Екатеринбург своих корреспондентов.

10:58 Комментарий дает священник, отец Сергий Смирнов из Нижнего Тагила — говорит, что любой человек имеет право высказывать свою точку зрения и не должен нести за это наказание.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

10:50 Говорит, что за все время суда виделась с ним только на заседаниях, но ни разу не разговаривала. Очень любит сына и скучает по нему.

10:46 Рассказывает, что воспитывала сына атеистом. Увлечение его видеоблогами воспринималаа исключительно как развлечение.

10:45 Говорит, что очень волнуется за сына, но все-таки надеется на лучшее.

10:42 Руслана и адвокатов пока нет. Пришла мама Соколовского.

10:41 Рядом со зданием стоит машина телеканала «Россия» со спутниковыми антеннами.

10:41 Перед входом в суд большая очередь. В самом здании столпотворение: работают несколько десятков СМИ с камерами.