На свадьбе в Индии рухнувшая стена убила больше 20 человек. ВИДЕО

08:03 11 мая 2017 0

Свадьба закончилась трагедией Фото: Wikimedia Commons

На индийской свадьбе при обрушении стены погибли более 20 человек. Данные о конкретном числе жертв разнятся, разные источники приводят информацию о 23 и 25 погибших.

Трагедия произошла во время гуляний в индийском штате Раджастхан, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на Times of India. Причиной обрушения стены, похоронившей более 20 человек, стала пыльная буря. Люди оказались под завалами, кроме погибших в ЧП оказались и почти 30 пострадавших. Среди жертв обрушения стены четыре ребенка.

Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.