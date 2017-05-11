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11 мая 2017
10 мая 2017
07:57  11 мая 2017 0

В больницах Петербурга остаются несколько пострадавших от теракта в метро

Метрополитен Екатеринбурга, метро, общественный транспорт, подземка
Взрыв в метро унес жизни 16 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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По состоянию на вечер 10 мая в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга оставались пять пострадавших от взрыва в городском метрополитене из удовлетворительной группы. Такие данные озвучила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина.

По словам чиновницы, еще 76 человек в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, написала Митянина в своей микроблоге Twitter. Всего в результате теракта погибли 16 человек, среди которых значится и террорист-смертник. Еще около полусотни человек получили ранения различной степени тяжести. По делу о взрыве арестованы десять человек.

Ответственность за теракт в метро, произошедший 3 апреля, взяла на себя террористическая группировка, связанная с запрещенной в России террористической «Аль-Каидой».

Лев Истомин
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