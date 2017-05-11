07:57 11 мая 2017 0

Взрыв в метро унес жизни 16 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По состоянию на вечер 10 мая в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга оставались пять пострадавших от взрыва в городском метрополитене из удовлетворительной группы. Такие данные озвучила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина.

По словам чиновницы, еще 76 человек в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, написала Митянина в своей микроблоге Twitter. Всего в результате теракта погибли 16 человек, среди которых значится и террорист-смертник. Еще около полусотни человек получили ранения различной степени тяжести. По делу о взрыве арестованы десять человек.

Ответственность за теракт в метро, произошедший 3 апреля, взяла на себя террористическая группировка, связанная с запрещенной в России террористической «Аль-Каидой».