Появились новые подробности, как россияне умудряются попадать в рабство в Мьянме
Десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме, сообщает Shot
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Несколько десятков россиян могут находиться в рабстве в Мьянме, по предварительной информации одного из изданий. Предполагается, что жертв заманивают вербовщики из России и Беларуси, предлагая им работу за границей.
«Как рассказал правозащитник Иван Мельников, сейчас в рабстве в Мьянме может быть несколько десятков россиян», — сообщает telegram-канал Shot. По данным источника, вербовка ведется через чаты для моделей, айтишников и других специалистов. Соискателям предлагают контракт на год с жильем и питанием, но после приезда в Мьянму через Таиланд условия резко меняются, и люди фактически попадают в рабство.
Случаи вербовки россиян для работы в колл-центрах на приграничных с Таиландом территориях Мьянмы фиксируются не впервые: ранее сообщалось, что мошенники обещают высокооплачиваемую работу в Таиланде, но по прибытии жертв насильно удерживают и принуждают к мошеннической деятельности. В 2025 году российские дипломаты уже участвовали в освобождении нескольких граждан, попавших в такую ситуацию, включая уроженку Читы, которую вернули на родину после месяцев принудительного труда.
