Появились новые подробности, как россияне умудряются попадать в рабство в Мьянме

Десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме, сообщает Shot Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Несколько десятков россиян могут находиться в рабстве в Мьянме, по предварительной информации одного из изданий. Предполагается, что жертв заманивают вербовщики из России и Беларуси, предлагая им работу за границей.

«Как рассказал правозащитник Иван Мельников, сейчас в рабстве в Мьянме может быть несколько десятков россиян», — сообщает telegram-канал Shot. По данным источника, вербовка ведется через чаты для моделей, айтишников и других специалистов. Соискателям предлагают контракт на год с жильем и питанием, но после приезда в Мьянму через Таиланд условия резко меняются, и люди фактически попадают в рабство.