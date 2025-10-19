ВС РФ одновременно продвинулись в Запорожье и под Покровском в ДНР: карта СВО к 19 октября

Бойцы ВС РФ находятся в четырех км от Красного Лимана в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Полтавка в Запорожской области и Чунышино в ДНР. Соответствующая информация содержится в сводке Минобороны России.

Одновременно с этим ВС РФ ведут ожесточенные бои на покровском направлении. Подразделения контролируют железнодорожную развязку к западу от Покровска и ведут активное наступление в сторону Сергеевки. Ход военных действий и карта СВО на Украине к 19 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Харьковское направление

Подразделения ВСУ могут полностью утратить последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья в Харьковской области после потери контроля над населенным пунктом Тихое. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах ТАСС.

Продолжение после рекламы

Он отметил, что российские бойцы, входящие в группировку «Север», за последние сутки продвинулись в районе Тихого на 300 метров и отразили одну контратаку со стороны украинских подразделений. По его словам, украинское командование перебрасывает дополнительные силы в этот район, стремясь предотвратить дальнейшее продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции.

Украинские войска также предприняли серию контратак в районе Купянска. Основные столкновения прошли по линии Соболевка — Московка — Радьковка, передает военный корреспондент Евгений Лисицын в своем telegram-канале. По его данным, ожесточенные бои идут в юго-западной части Купянска, где российские силы удерживают позиции у железнодорожного узла.

Донецкое направление

Краснолиманское направление

﻿ВС РФ вплотную приблизились к Красному Лиману, сократив расстояние до города местами до четырех километров. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что подразделения продолжают зачистку населенного пункта Новоселовка и движутся в сторону Александровки.

Константиновское направление

Военкор Лисицын также сообщил об освобождении села Плещеевка в ДНР. Одновременно российские войска ведут бои за населенный пункт Иванополье и частный сектор города Константиновка. По его словам, продвижение стало возможным благодаря успешным штурмовым действиям российских подразделений.

Покровское направление

Российские войска контролируют железнодорожную развязку к западу от Покровска и ведут активное наступление в сторону Сергеевки, сообщил военкор Лисицын. По его данным, в центре Покровска продолжаются ожесточенные бои — ВС РФ удерживают железнодорожный вокзал. Также в Мирнограде российские подразделения штурмуют многоэтажные здания и продвигаются с трех направлений одновременно.

В то же время Минобороны России заявило, что расчеты беспилотников группировки войск «Центр» способствуют значительному истощению подразделений ВСУ на данном направлении. Уточняется, что под удары FPV-дронов регулярно попадают пикапы с расчетами БПЛА, бронетехника с десантом и танки ВСУ в замаскированных позициях. Операторы ударных дронов поражают как скрытую технику по разведданным, так и транспортные средства в движении, обнаруженные в режиме свободного поиска целей в заданном районе.

Южнодонецкое направление

По словам Лисицына, российские войска после взятия Приволья продвинулись к реке Янчур и начали охватывать район Вишневое — Егоровка, который считается важным логистическим узлом противника. Он отметил, что овладение этими рубежами осложнит противнику переброску резервов и техники.

Продолжение после рекламы

Запорожское направление

На Запорожском направлении ударные беспилотники группировки «Восток» поразили тяжелые гексакоптеры и станции спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. По информации Минобороны, уничтоженные объекты применялись противником для координации действий своих дронов. Одновременно с этим российские подразделения в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Полтавка и Чунышино.

ВС РФ ликвидировали установку HIMARS в Черниговской области