Российские войска приблизились к Красному Лиману на расстояние до 4 км Фото: Министерство обороны Израиля

Российские военные подразделения значительно приблизились к Красному Лиману в Донецкой Народной Республике, сократив расстояние до города местами до 4 километров. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Расстояние до Красного Лимана кратно сократилось и сейчас местами не превышает 4 км», — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. Продвижение российских войск создает благоприятные условия для дальнейшего наступления на этом участке фронта. Красный Лиман остается важным стратегическим пунктом в системе обороны ВСУ.