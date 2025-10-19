ВС РФ сделали серьезный прорыв под Красным Лиманом
Российские войска приблизились к Красному Лиману на расстояние до 4 км
Российские военные подразделения значительно приблизились к Красному Лиману в Донецкой Народной Республике, сократив расстояние до города местами до 4 километров. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Расстояние до Красного Лимана кратно сократилось и сейчас местами не превышает 4 км», — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. Продвижение российских войск создает благоприятные условия для дальнейшего наступления на этом участке фронта. Красный Лиман остается важным стратегическим пунктом в системе обороны ВСУ.
По сообщениям военных корреспондентов, подразделения российской армии входят в Красный Лиман на территории Донецкой Народной Республики. Данная информация о продвижении поступает одновременно с заявлениями украинских аналитиков, которые отмечают расширение так называемой «серой зоны» в этом районе.
