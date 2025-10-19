Один из «Братьев Грим» подал с суд на своего брата, который «украл все песни»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Борис Бурдаев, один из основателей популярного в 2000-е дуэта «Братья Грим», объявил о подготовке судебного иска против своего брата-близнеца Константина. Музыкант намерен вернуть права на хиты группы, включая легендарный трек «Хлопай ресницами», которые он когда-то «по-братски» разделил с родственником.
«Мою личность попытались стереть из истории — из песен, которые я сам написал и спел. Это нонсенс в истории шоу-бизнеса, когда автор, композитор и исполнитель своих песен оказывается юридически отстранен от собственного творчества», — заявил Борис в соцсети «ВКонтакте».
Конфликт между братьями длится с 2009 года, когда Константин в одностороннем порядке объявил о распаде группы. После возобновления деятельности «Братьев Грим» в 2010 году Борису было запрещено исполнять старые хиты и использовать название коллектива. Все попытки досудебного урегулирования провалились.
Когда-то песня «Хлопай ресницами и взлетай» гремела на всю страну, а рыжеволосые близнецы из группы «Братья Грим» собирали аншлаги. Однако в 2009 году творческий дуэт распался, и с тех пор отношения Константина и Бориса превратились в затяжной конфликт. Новый виток скандала разразился в соцсетях: Константин, по имеющимся сведениям, обратился к концертным организаторам с требованием прекратить ассоциировать его с братом, публично назвав того «русофобом и наркоманом, проживающим в Грузии».
