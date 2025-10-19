Один из «Братьев Грим» подал с суд на своего брата, который «украл все песни»

Борис Бурдаев из «Братьев Грим» подал в суд на брата за права на песни Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Борис Бурдаев, один из основателей популярного в 2000-е дуэта «Братья Грим», объявил о подготовке судебного иска против своего брата-близнеца Константина. Музыкант намерен вернуть права на хиты группы, включая легендарный трек «Хлопай ресницами», которые он когда-то «по-братски» разделил с родственником.

«Мою личность попытались стереть из истории — из песен, которые я сам написал и спел. Это нонсенс в истории шоу-бизнеса, когда автор, композитор и исполнитель своих песен оказывается юридически отстранен от собственного творчества», — заявил Борис в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт между братьями длится с 2009 года, когда Константин в одностороннем порядке объявил о распаде группы. После возобновления деятельности «Братьев Грим» в 2010 году Борису было запрещено исполнять старые хиты и использовать название коллектива. Все попытки досудебного урегулирования провалились.

Продолжение после рекламы