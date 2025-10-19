Солдаты РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожье
19 октября 2025 в 14:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские солдаты освободили от украинских военных Полтавку в Запорожской области и Чунышино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. До этого военкоры писали, что также российские военные начали штурм Красного Лимана.
