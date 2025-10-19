ВС РФ уничтожили более трехсот дронов ВСУ за сутки
19 октября 2025 в 14:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские средства ПВО за сутки сбили 323 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены американские системы залпового огня HIMARS и сбиты две авиационные бомбы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал