Россиянам объяснили, почему взлетели цены на помидоры и огурцы

Цены на российские овощи вырастут к зиме из-за тепличного производства, сообщил эксперт Ирина Козий Фото: Никита Сабашников © URA.RU

К зимнему сезону в России ожидается рост цен на большинство видов овощей и фруктов, за исключением цитрусовых и некоторых тропических плодов. Как пояснила генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий, основной причиной станет переход на тепличную продукцию с искусственным освещением, что увеличивает себестоимость производства.

«С томатами и огурцами ситуация иная — сезон открытого грунта для них заканчивается уже в августе-сентябре. Дальше на рынок поставляется преимущественно тепличная продукция», — отметила эксперт в интервью «Парламентской газете».

С середины ноября в продажу поступит урожай только из теплиц с системами досвечивания, что дополнительно повысит стоимость томатов и огурцов. При этом импортные фрукты, включая цитрусовые из Турции и Египта, могут показать более умеренную динамику цен благодаря укреплению рубля.

Продолжение после рекламы