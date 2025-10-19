Россиянам объяснили, почему взлетели цены на помидоры и огурцы
Цены на российские овощи вырастут к зиме из-за тепличного производства, сообщил эксперт Ирина Козий
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
К зимнему сезону в России ожидается рост цен на большинство видов овощей и фруктов, за исключением цитрусовых и некоторых тропических плодов. Как пояснила генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий, основной причиной станет переход на тепличную продукцию с искусственным освещением, что увеличивает себестоимость производства.
«С томатами и огурцами ситуация иная — сезон открытого грунта для них заканчивается уже в августе-сентябре. Дальше на рынок поставляется преимущественно тепличная продукция», — отметила эксперт в интервью «Парламентской газете».
С середины ноября в продажу поступит урожай только из теплиц с системами досвечивания, что дополнительно повысит стоимость томатов и огурцов. При этом импортные фрукты, включая цитрусовые из Турции и Египта, могут показать более умеренную динамику цен благодаря укреплению рубля.
Ранее, в сентябре 2025 года, Росстат зафиксировал снижение цен на основные овощи, такие как картофель, морковь, лук и капусту, однако уже тогда отмечался рост стоимости томатов и некоторых фруктов. Переход на тепличное производство с искусственным освещением, который ожидается зимой, может усилить эту тенденцию и привести к дальнейшему удорожанию отдельных позиций овощей и фруктов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.