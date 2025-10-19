Гладков: дроны атаковали семь территорий в Белгородской области, ранен мирный

Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что под удар попали Шебекино, село Нежеголь, Тишанка, Борисовка и другие территории. В результате удара по Шебекино один мирный житель получил осколочные ранения. Также сообщается о повреждении ряда объектов.