Гладков: дроны атаковали семь территорий в Белгородской области, ранен мирный

19 октября 2025 в 13:51
Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что под удар попали Шебекино, село Нежеголь, Тишанка, Борисовка и другие территории. В результате удара по Шебекино один мирный житель получил осколочные ранения. Также сообщается о повреждении ряда объектов.
