Нетаньяху призвали начать полномасштабное уничтожение ХАМАС

Министр Израиля потребовал от Нетаньяху возобновить войну в Газе Фото: ABIR SULTAN / EPA / TASS

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа. Поводом стало нападение боевиков ХАМАС на израильские силы в Рафахе, которое политик назвал явным нарушением режима прекращения огня.

«Я призываю премьер-министра отдать приказ ЦАХАЛу возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в полном составе. Эта нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена», — заявил Бен-Гвир, передает The Times of Israel.

Ультраправый политик предупредил, что его партия «Оцма Йехудит» выйдет из правительства, если Нетаньяху не выполнит требования о роспуске ХАМАС и введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир охарактеризовал надежды на соблюдение соглашения со стороны ХАМАС как «ложную уверенность».

Продолжение после рекламы