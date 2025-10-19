Логотип РИА URA.RU
Нетаньяху призвали начать полномасштабное уничтожение ХАМАС

Министр Бен-Гвир призвал возобновить полномасштабные боевые действия в Газе
19 октября 2025 в 14:23
Фото: ABIR SULTAN / EPA / TASS

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа. Поводом стало нападение боевиков ХАМАС на израильские силы в Рафахе, которое политик назвал явным нарушением режима прекращения огня.

«Я призываю премьер-министра отдать приказ ЦАХАЛу возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в полном составе. Эта нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена», — заявил Бен-Гвир, передает The Times of Israel.

Ультраправый политик предупредил, что его партия «Оцма Йехудит» выйдет из правительства, если Нетаньяху не выполнит требования о роспуске ХАМАС и введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир охарактеризовал надежды на соблюдение соглашения со стороны ХАМАС как «ложную уверенность».

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был введен ранее в секторе Газа, однако после недавней атаки на израильские силы в Рафахе министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал немедленного возобновления военных действий. Политик также пригрозил выходом своей партии из правительства, если требования по роспуску ХАМАС не будут выполнены.

