Происшествия

СК дал комментарий после массового отравления детей в Калининграде

В Калининграде возбудили дело об отравлении детей в кафе
19 октября 2025 в 15:20
СК возбудил уголовное дело об отравлении школьников в калининградском кафе

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления девяти несовершеннолетних в одном из калининградских кафе. Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки информации о диагностировании у школьников норовирусной инфекции после посещения заведения общественного питания.

«Следователями следственного отдела по Московскому району города Калининград регионального следственного управления Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ», — сообщили в telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и выявление виновных лиц.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вспышке норовирусной инфекции среди учащихся школы №3 Калининграда после посещения кафе «Бела Дона», где были выявлены многочисленные санитарные нарушения, а деятельность заведения приостановлена. Аналогичные случаи отравления школьников норовирусом ранее фиксировались и в других регионах, в частности, в Екатеринбурге, где также проводились проверки и эпидемиологические расследования.

