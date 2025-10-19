СК дал комментарий после массового отравления детей в Калининграде
СК возбудил уголовное дело об отравлении школьников в калининградском кафе
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления девяти несовершеннолетних в одном из калининградских кафе. Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки информации о диагностировании у школьников норовирусной инфекции после посещения заведения общественного питания.
«Следователями следственного отдела по Московскому району города Калининград регионального следственного управления Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ», — сообщили в telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и выявление виновных лиц.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о вспышке норовирусной инфекции среди учащихся школы №3 Калининграда после посещения кафе «Бела Дона», где были выявлены многочисленные санитарные нарушения, а деятельность заведения приостановлена. Аналогичные случаи отравления школьников норовирусом ранее фиксировались и в других регионах, в частности, в Екатеринбурге, где также проводились проверки и эпидемиологические расследования.
