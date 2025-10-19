Власти Бурятии прокомментировали новости про массовое отравление детей
По сообщению властей, не зарегистрировано ни одного случая инфекции
Власти Республики Бурятия опровергли сообщения о массовом отравлении детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор». Информация была опубликована на официальном портале республики.
«Министерство образования и науки Республики Бурятия официально заявляет, что информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере „Байкальский бор“, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности», — говорится в сообщении на официальном портале. По сообщению властей, не было зарегистрировано ни одного случая инфекционного отравления.
Власти республики ранее информировали о выявлении острой кишечной инфекции у 43 жителей Улан-Удэ, из которых 25 являются детьми. В медицинские учреждения были доставлены 36 человек, включая 21 несовершеннолетнего. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ, связанной со сбытом продукции, не соответствующей стандартам безопасности для потребителей. Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что у троих госпитализированных диагностирован сальмонеллез.
