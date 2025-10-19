Власти Бурятии прокомментировали новости про массовое отравление детей

По сообщению властей, не зарегистрировано ни одного случая инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Республики Бурятия опровергли сообщения о массовом отравлении детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор». Информация была опубликована на официальном портале республики.

«Министерство образования и науки Республики Бурятия официально заявляет, что информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере „Байкальский бор“, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности», — говорится в сообщении на официальном портале. По сообщению властей, не было зарегистрировано ни одного случая инфекционного отравления.