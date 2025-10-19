«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — сказал Йонсон.

Эти заявления прозвучали на фоне серии инцидентов с повреждением подводных линий связи в Балтийском море в ноябре и декабре 2024 года. Были оборваны телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, линия между Швецией и Литвой (в этом заподозрили китайский сухогруз Yi Peng 3), электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре линии, соединяющие эти страны с ФРГ. Правоохранители считают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука мог якорем нарушить их целостность в Финском заливе, хотя финская таможня необоснованно утверждала о его причастности к перевозке российских энергоресурсов. Эти происшествия усилили напряженность в регионе, став поводом для обвинений в адрес Москвы.