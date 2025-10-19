Израиль атаковал Газу несмотря на перемирие: что происходит в регионе, где реализуется «мирный план» Трампа

Израиль 47 раз нарушил договор о перемирии с ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз атаковала сектор Газа, несмотря на перемирие, действующее с 10 октября 2025 года. Военные нанесли авиаудары по городу Рафах. Всего за неделю израильская сторона 47 раз нарушила режим прекращения огня, убив 38 человек. Большинство из них — мирные люди.

На фоне этого и Израиль, и США заявляют о нарушении перемирия со стороны палестинского движения ХАМАС. Штаты рассказали о подготовке плана по вводу миротворцев в Газу, а также направили на переговоры с израильской стороной своего вице-президента Джей ди Вэнса. В итоге глава США Дональд Трамп планирует разоружить ХАМАС и отстранить любые палестинские организации от руководства в Газе, установив там свое правительство. Подробнее о том, что происходит в секторе Газа и как Трамп реализует свой «мирный план» — в материале URA.RU.

Израиль нарушил перемирие 47 раз

Израиль атаковал Рафах в секторе Газа, обвинив палестинскую сторону в нарушении перемирия Фото: Министерство обороны Израиля

ЦАХАЛ нанес авиаудары в районе Рафаха на юге Газы. Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel. При этом военные Израиля заявили, что бойцы палестинского движения ХАМАС якобы проявили агрессию первыми, атаковав израильские позиции в городе.

В то же время перемирие между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября 2025 года. С того момента израильская армия нарушила режим прекращения огня 47 раз, убив 38 человек и ранив 143-х. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского полуэксклава.

"С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47. <…> Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести", — заявили там.

По договору о перемирии палестинская сторона должна была передать Израилю 20 заложников, которые удерживались в Газе с октября 2023 года. Она выполнила требования. В ответ, как подтвердили в палестинской пресс-службе, Тель-Авив освободил 1718 заключенных, которые вернулись в Газу, и 250 палестинцев, которые отбывали очень долгие сроки вплоть до пожизненных.

Сейчас ХАМАС продолжает возвращать Израилю 28 тел погибших заложников. Сотрудники Красного креста, которые информируют о передаче палестинским движением тел Тель-Авиву, отмечали, что поиск и эвакуация оставшихся тел требуют больших оперативных усилий и применения спецоборудования.

В Израиле требуют уничтожения палестинского движения

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена. Он призвал премьера страны Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия и даже пригрозил выйти из правительства вместе со своей ультраправой партией «Оцма Йехудит», если тот не выполнит его требования. Среди этих требований также введение смертной казни для террористов. Все надежды на прекращение огня в регионе министр назвал «ложными».

ХАМАС обвинил Тель-Авив в нарушении договора

В Израиле призывают Нетаньяху продолжить уничтожение палестинского движения Фото: U.S. Department of State

Нетаньяху заявил, что пока не станет открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и Газы, через который в сектор поступала гуманитарная помощь. Также израильский премьер объявил о намерении продолжать борьбу с ХАМАС.

Палестинское движение назвало это нарушением договора о перемирии. «Решение Нетаньяху не открывать погранпереход „Рафах“ до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — сообщили в ХАМАС.

ЦАХАЛ бьет по мирному населению

В результате авиаудара Израиля по автомобилю в городе Газа погибли 11 человек из одной семьи. Об этом 17 октября сообщил палестинский телеканал Al-Aqsa.

«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией их автомобиля во время их возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — говорится в сообщении телеканала Al-Aqsa. По данным канала, среди погибших — три женщины и семь детей. Все погибшие были членами одной семьи.

Всего с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года количество погибших палестинцев превысило 62 тысячи человек. Большинство из них — мирные жители, в том числе женщины и дети.

В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа разрушено 85 процентов объектов гражданской инфраструктуры, рассказал министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур. По его словам, сейчас около 90% населения анклава остаются без работы.

США обвинили ХАМАС

Госдеп заявил, что именно палестинское движение якобы ответственно за нарушение режима прекращения огня. Соответствующее уведомление он разослал всем странам-гарантам перемирия в Газе.

«Соединенные Штаты проинформировали страны — гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», — говорится в заявлении. При этом США пригрозили палестинскому движению: если «нарушение» перемирия продолжится, то они примут определенные меры в отношении ХАМАС.

«США и другие гаранты сохраняют решимость в своей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах и ​​продвижению мира и процветания для народа Газы и региона в целом», — заключили в Госдепе. После этого появилась информация о подготовке Штатами миротворческой миссии в Газе.

Штаты планируют ввести миротворцев в Газу

В Газу планируют ввести миротворцев Фото: Министерство обороны Израиля

США приступили к разработке плана по развертыванию международных сил для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных советников администрации Белого дома.

«Началось планирование международных сил для стабилизации безопасности в секторе Газа», — цитирует агентство одного из собеседников. Он подчеркнул, что обсуждается создание безопасных зон для гражданских лиц, чтобы предотвратить возможные расправы и новые жертвы среди жителей анклава. Один из советников отметил, что речь не идет о принудительной эвакуации жителей Газы.

По данным источников, Вашингтон обсуждает возможное участие Индонезии, ОАЭ, Египта, Катара и Азербайджана в формировании международного контингента. В регионе уже находятся порядка двух десятков американских военнослужащих, которые помогают координировать подготовку операции.

Вице-президент Штатов едет в Израиль

Джей ди Вэнс должен прибыть в Израиль 20 октября. Он будет обсуждать ход сделки между Тель-Авивом и ХАМАС по возвращению тел погибших заложников. Об этой поездке вице-президента США сообщила израильская газета The Times of Israel.

Также Вэнс обсудит с израильским руководством процесс перехода ко второму этапу так называемого «мирного плана» Трампа. Новый этап предполагает разоружение ХАМАС и создание альтернативной власти в секторе Газа.

«Мирный план» Трампа

Трамп собирается установить в Газе технократическое правительство под своим руководством Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США обнародовал свой план по урегулированию конфликта в Газе 29 сентября. Он включал 20 пунктов и предусматривал полное прекращение огня, а также освобождение сторонами всех заложников. Согласно документу, ХАМАС и иные палестинские организации отстраняются от прямого и косвенного руководства Газой — конроль над сектором должны получить проамериканские технократические власти под международным надзором с самим Трампом во главе.

Через неделю Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС договорились об исполнении первого этапа его плана. Палестинское движение должно было освободить заложников, Израиль — отвести войска до согласованной линии внутри сектора и выпустить тысячи палестинцев из своих тюрем.