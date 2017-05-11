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11 мая 2017
08:56  11 мая 2017 1

Уволенный глава ФБР интересовался русским следом в избрании Трампа

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Обсуждения роли России в избрании Трампа не утихаютФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР после того, как тот заинтересовался русским следом в избрании миллиардера. За неделю до того, как потерять должность, Джеймс Коми просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 году.

Обстоятельства, предшествовавшие увольнению Коми, раскрывает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника издания, Коми в понедельник, за день до оглашения решения Трампа, сказал нескольким членам конгресса, что на предыдущей неделе встречался с Родом Розенстейном, первым заместителем генпрокурора, и просил его о дополнительном финансировании.

Уже во вторник, 9 мая, Трамп уволил Коми — по представлению Розенстейна. Письмо последнего с обоснованием необходимости отправить главу ФБР в отставку датировано тем же днем. Как уточняет Financial Times, первый зам генпрокурора занимает свою должность всего две недели. А это значит, что у него не было времени полноценно проанализировать деятельность руководителя ФБР.

Демократы высказывают опасения, что отставка Коми может сказаться на расследовании «российского следа» в президентских выборах в США.

В Белом Доме же в качестве причины, по которой Коми был отправлен в отставку, называют серьезные ошибки, которые глава ФБР якобы допустил в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем.

Как отмечает WSJ, просьба директора ФБР о дополнительном финансировании «российского» расследования, фигурантами которого являются члены предвыборной команды Трампа и его советники, может пролить новый свет на мотивы, которыми руководствовался Белый дом при решении об отставке Коми.

Западная пресса напоминает, что в американской истории это не первый случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого. В качестве примера приводится увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося Уотергейтским скандалом. Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 году, пишут «Ведомости». Ричард Бен-Венисте, бывший специальным прокурором в Уотергейтском деле, даже уже заявил, что «увольнение директора ФБР при таких обстоятельствах — это мрачное напоминание об Уотергейте». «Проигнорировать эти параллели невозможно», — приводит его слова FT.

В свою очередь представитель минюста Сара Исгур Флорес назвал нформацию о том, что Коми просил деньги на продолжение расследования, «абсолютно ложной».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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