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11 мая 2017
09:48  11 мая 2017 0

«Этот ролик будет хитом». В Сети восхитились клипом подопечных Фадеева, снятым на айфон. ВИДЕО

Девочки сами сняли клип, который понравился фанатам и продюсеруФОТО: Serebro vk.com

Продюсер Максим Фадеев опубликовал видео, которое сняли его подопечные, девушки из группы «Серебро», на песню «Между нами любовь».

«Это НЕ КЛИП! Это просто фан видео! Девочки сами сняли это видео на айфон на гастролях! Так легко и непринужденно!» — прокомментировал Макс Фадеев творение своих подопечных. Запись продюсер опубликовал в своем Instagram.

На видео девушки развлекаются на отдыхе, дурачась и танцуя, в стиле одного из клипов Бейонсе. Подписчики Фадеева восприняли видяшку весьма доброжелательно («Девчонки классные!!! С утра настроение позитивное, мелодия легкая, супер!»), и лишь одинокие хейтеры, забредшие на страницу гиганта отечественной поп-музыки, выразили свое негодование: «Нашему человеку все равно, на что смотреть и слушать. На пару сапог обязательно найдется свой покупатель». Подписчица добавила известную фразу о том, что в России «пипл схавает все».

«Выкладывайте в комментарии под постом свои позитивные видео на нашу новую песню с хэштегом #междунамилюбовь. 15 мая мы выберем три лучших и разместим их в нашей группе Будем вместе приближать жаркие летние дни Ваши Оля, Полина и Катя» — сообщили девушки в своем сообществе «ВКонтакте».

Семен Гринберг
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