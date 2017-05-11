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11 мая 2017
10 мая 2017
09 мая 2017
08 мая 2017
10:22  11 мая 2017 0

В Кургане вода в Тоболе подходит к максимальным отметкам

Паводок Курган, паводок, плотина, тобол
Пик паводка ждут в ближайшие часыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень воды в Тоболе продолжает расти. Ожидается, что пик паводка может наступить в ближайшие часы.

В четверг, 11 мая, уровень реки Тобол в Кургане вырос на 4 см и составил 635 см. Таким образом, вода достигла минимального прогнозного значения на этот год. Изначальный прогноз, напомним, составлял 8 метров с погрешностью 170 см.

Накануне ситуацию обсуждали на штабе в администрации города. По данным руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадика Галустова, ситуация в городе спокойная.

Татьяна Жаткина
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