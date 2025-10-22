После увольнения гинеколога в курганскую горбольницу прислали нового врача
Новый врач будет принимать женщин в Катайске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Из Далматово в Катайск (Курганская область) прислали гинеколога, которая будет вести приемы у женщин. Об этом сообщили представители регионального депздрава. Ранее из горбольницы этого города собралась увольняться акушерка с большим стажем работы и жители опасались остаться без высококвалифицированного доктора.
«В связи с увольнением гинеколога из Катайской больницы прием будет вести врач из Далматово», — сообщается в ответе ведомства. Уточняется, что новый специалист принимает женщин с 08:00 утра до 16:00 часов.
Осенью прошлого года в Катайске из-за нехватки врачей закрыли родильное отделение в местной больнице. Женщин направляли в женскую консультацию города Далматово (28 км), а рожениц — в Курганский областной перинатальный центр (221 км).
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Жанна23 октября 2025 01:14Текучка кадров налицо.
- Евгений22 октября 2025 23:58Главное, нашли врача и слава богу.