После увольнения гинеколога в курганскую горбольницу прислали нового врача

22 октября 2025 в 23:27
Новый врач будет принимать женщин в Катайске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Далматово в Катайск (Курганская область) прислали гинеколога, которая будет вести приемы у женщин. Об этом сообщили представители регионального депздрава. Ранее из горбольницы этого города собралась увольняться акушерка с большим стажем работы и жители опасались остаться без высококвалифицированного доктора.

«В связи с увольнением гинеколога из Катайской больницы прием будет вести врач из Далматово», — сообщается в ответе ведомства. Уточняется, что новый специалист принимает женщин с 08:00 утра до 16:00 часов.

Осенью прошлого года в Катайске из-за нехватки врачей закрыли родильное отделение в местной больнице. Женщин направляли в женскую консультацию города Далматово (28 км), а рожениц — в Курганский областной перинатальный центр (221 км).

  • Жанна
    23 октября 2025 01:14
    Текучка кадров налицо.
  • Евгений
    22 октября 2025 23:58
    Главное, нашли врача и слава богу.
