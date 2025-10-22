После увольнения гинеколога в курганскую горбольницу прислали нового врача

Новый врач будет принимать женщин в Катайске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Далматово в Катайск (Курганская область) прислали гинеколога, которая будет вести приемы у женщин. Об этом сообщили представители регионального депздрава. Ранее из горбольницы этого города собралась увольняться акушерка с большим стажем работы и жители опасались остаться без высококвалифицированного доктора.

«В связи с увольнением гинеколога из Катайской больницы прием будет вести врач из Далматово», — сообщается в ответе ведомства. Уточняется, что новый специалист принимает женщин с 08:00 утра до 16:00 часов.